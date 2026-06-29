Jogo do Brasil altera operação do Metrô, CPTM, ônibus intermunicipais, Poupatempo e Bom Prato nesta segunda-feira (29)

Por Samara Matos, na redação

Quem pretende usar o transporte público ou serviços estaduais nesta segunda-feira (29) deve ficar atento. Por causa do jogo entre Brasil e Japão, às 14h, o Governo de São Paulo fará alterações na operação do Metrô, da CPTM, dos ônibus intermunicipais, além do horário de atendimento do Poupatempo e do Bom Prato.

No transporte público, a CPTM vai antecipar o horário de pico entre 12h e 14h, com mais trens em circulação. O Metrô também reforçará a operação antes da partida e voltará a ampliar a oferta de viagens após o fim do jogo.

Os ônibus intermunicipais da EMTU, que atendem cidades como Taboão da Serra, Embu das Artes e Itapecerica da Serra, também terão mudanças. As empresas vão reforçar a frota antes da partida e acompanhar a movimentação dos passageiros para fazer ajustes, se necessário.

Já o Poupatempo encerrará o atendimento presencial às 12h. Os serviços digitais continuarão disponíveis normalmente.

No Bom Prato, o almoço será servido das 10h30 às 13h. O atendimento no jantar está mantido para as 17h, mas poderá começar às 17h30 caso a partida tenha prorrogação.

A recomendação é que os usuários consultem os horários antes de sair de casa e programem os deslocamentos com antecedência.