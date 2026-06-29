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Polícia prende na Bahia duas foragidas investigadas por tráfico em organização criminosa de Taboão da Serra

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Direto da redação 

Duas mulheres foragidas da Justiça de São Paulo foram presas na última sexta-feira (26), durante a Operação Dimittis, realizada no município de Nordestina, no interior da Bahia. Segundo a Polícia Civil, elas são investigadas por tráfico de drogas e têm ligação com uma organização criminosa que atua em Taboão da Serra.

As prisões ocorreram após um trabalho conjunto entre as polícias civis da Bahia e de São Paulo. De acordo com as investigações, as suspeitas haviam deixado o estado paulista e estavam escondidas no interior baiano, onde foram localizadas e tiveram os mandados de prisão preventiva cumpridos.

A Polícia Civil informou que as duas são investigadas por participação no tráfico de drogas e por integrarem um grupo criminoso com atuação em Taboão da Serra. Até o momento, as autoridades não divulgaram a identidade das suspeitas nem detalhes sobre a função que desempenhavam na organização.

Após a prisão, elas foram encaminhadas ao Conjunto Penal de Juazeiro, onde permanecem à disposição da Justiça.

A Operação Dimittis faz parte das ações de combate ao crime organizado e reforça a cooperação entre as polícias estaduais para localizar investigados que tentam escapar da Justiça em outros estados. As investigações continuam para identificar outros integrantes da organização criminosa.

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