Polícia prende na Bahia duas foragidas investigadas por tráfico em organização criminosa de Taboão da Serra

Direto da redação

Duas mulheres foragidas da Justiça de São Paulo foram presas na última sexta-feira (26), durante a Operação Dimittis, realizada no município de Nordestina, no interior da Bahia. Segundo a Polícia Civil, elas são investigadas por tráfico de drogas e têm ligação com uma organização criminosa que atua em Taboão da Serra.

As prisões ocorreram após um trabalho conjunto entre as polícias civis da Bahia e de São Paulo. De acordo com as investigações, as suspeitas haviam deixado o estado paulista e estavam escondidas no interior baiano, onde foram localizadas e tiveram os mandados de prisão preventiva cumpridos.

A Polícia Civil informou que as duas são investigadas por participação no tráfico de drogas e por integrarem um grupo criminoso com atuação em Taboão da Serra. Até o momento, as autoridades não divulgaram a identidade das suspeitas nem detalhes sobre a função que desempenhavam na organização.

Após a prisão, elas foram encaminhadas ao Conjunto Penal de Juazeiro, onde permanecem à disposição da Justiça.

A Operação Dimittis faz parte das ações de combate ao crime organizado e reforça a cooperação entre as polícias estaduais para localizar investigados que tentam escapar da Justiça em outros estados. As investigações continuam para identificar outros integrantes da organização criminosa.