Previsão do tempo: semana será de tempo seco, sem chuva e com temperaturas de até 24°C em Taboão da Serra

Direto da redação

Os moradores de Taboão da Serra devem ter uma semana de tempo estável, com predomínio de sol entre muitas nuvens, temperaturas amenas e sem previsão de chuva, segundo a previsão meteorológica.

Nesta segunda-feira (29), os termômetros variam entre 14°C e 23°C. O dia será de sol entre muitas nuvens e períodos de céu nublado, enquanto a noite permanece com bastante nebulosidade. A umidade relativa do ar segue elevada, e não há expectativa de precipitação.

Na terça-feira (30), o tempo continua firme. A temperatura sobe ligeiramente, com mínima de 15°C e máxima de 24°C. O dia será de sol com algumas nuvens, além de névoa nas primeiras horas da manhã. À noite, o céu terá poucas nuvens.

A quarta-feira (1º) deve ser o dia mais ensolarado da semana. A previsão indica mínima de 13°C e máxima de 24°C, com sol durante todo o dia, poucas nuvens à tarde e noite de céu limpo.

Na quinta-feira (2), o cenário muda pouco. O município terá temperaturas entre 13°C e 23°C, com sol entre muitas nuvens ao longo do dia e céu bastante nublado durante a noite, sem previsão de chuva.

Já na sexta-feira (3), uma nova massa de ar frio provoca queda nas temperaturas. A mínima deve chegar a 10°C, enquanto a máxima não passa dos 16°C. Apesar do frio mais intenso, o tempo permanece seco, com sol entre muitas nuvens e sem expectativa de chuva.