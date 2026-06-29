Shopping Taboão funciona normalmente durante jogo do Brasil e Japão com telão na praça de alimentação

Da assessoria

O Shopping Taboão mantém horário normal de funcionamento, das 10h às 22h, para a segunda fase de jogo do mundial de futebol. Nesta segunda-feira (29), o Brasil entra em campo às 14h, e as operações de lojas, lazer e alimentação terão abertura facultativa durante o período da partida.

Para as operações de lojas, lazer e alimentação, a abertura será facultativa durante o período da partida. As operações que optarem pelo fechamento deverão encerrar as atividades às 13h, uma hora antes do início do jogo, com reabertura obrigatória 30 minutos após o término do embate.

O público é convidado para torcer pelo Brasil, comer bem e aproveitar o clima de alegria da partida nos restaurantes Madero, Mania de Churrasco, Outback e Zenaide Bar, além de poder acompanhar as partidas pela Praça de Alimentação, com transmissão em telão e som ambiente. Nos demais jogos do campeonato, a transmissão é realizada na praça apenas com imagens.

Os horários especiais podem sofrer ajustes em caso de necessidade, com comunicação prévia ao público e aos lojistas. As informações sobre o funcionamento nas fases seguintes do campeonato mundial de futebol serão divulgadas posteriormente.

Serviço

Funcionamento do Shopping Taboão nos jogos do Brasil

29 de junho (segunda-feira)

Brasil x Japão, às 14h

Funcionamento do shopping: das 10h às 22h

Fechamento facultativo das operações: 13h

Reabertura obrigatória: 30 minutos após o término da partida

Transmissão dos jogos

Local: Praça de Alimentação do Shopping Taboão