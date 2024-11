Jones Donizette abre portas para empreendedores da região em parceria inédita

Da assessoria

Jones Donizette empresário e proprietário da APEXWORLD Comércio Exterior fechou uma importante parceria com a Ásia Soucer Brasil, que faz parte da grupo 300 com o intuito de ajudar pequenos, médios e grandes empreendedores a lucrar mais levando para as cidades da região todo o potencial para importação e exportação.

Luís Muller, CEO da Ásia Soucer Brasil afirmou “para quem quiser fazer parte do mundo do mercado internacional agora Embu das Artes tem uma unidade da Ásia Soucer, exclusiva e preparada para poder te atender”, disse. A unidade chega à Embu das Artes no início de 2025.

“É com grande entusiasmo que anuncio uma parceria estratégica que promete revolucionar o mercado de importação e exportação na nossa APEXWORLD Comércio Exterior, que está pronta pra apoiar desde o pequeno ao grande empreendedor, oferecendo todo o suporte técnico e estrutura necessária para navegar com segurança e eficiência nesse processo complexo”, afirmou Jones.

A Ásia Soucer já é uma das maiores importadoras do Brasil com mais de 180 pontos de representatividade em todo o território nacional e que faz parte do imponente gigante grupo 300.

“Sabemos que a importação parece ser um bicho de sete cabeças, realmente é processo complexo, mas é justamente por isso que é fundamental você contar com suporte técnico e estrutura de especialistas para garantir sucesso de cada operação com essa parceria. Estamos aqui para transformar os desafios em oportunidades e que seja lucrativo para todos”, pontuou Jones.

Donizette agradeceu aos irmãos Leonardo e Leandro Castelo CEO’s do Grupo 300 pelo suporte e auxílio na nova etapa.