Vai faltar carne no Carrefour Taboão? Entenda a polêmica do boicote dos frigoríficos brasileiros

Por Samara Matos, na redação

A suspensão do fornecimento de carne por frigoríficos brasileiros ao Grupo Carrefour no Brasil está levantando preocupações sobre o abastecimento nas lojas da rede, incluindo a unidade de Taboão da Serra. A decisão, que também impacta as redes Atacadão e Sam’s Club, foi uma resposta às declarações polêmicas do CEO global do Carrefour, Alexandre Bompard. Ele anunciou que as lojas da rede na França deixariam de comercializar carnes do Mercosul, alegando questões de qualidade sanitária.

Como começou a crise

O comunicado de Bompard gerou forte repercussão no Brasil, principalmente no setor agropecuário. Grandes frigoríficos como JBS, Marfrig e Masterboi reagiram prontamente, suspendendo o fornecimento de carne para as lojas do Carrefour no Brasil. A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec) afirmou que a decisão dos frigoríficos reflete uma defesa da qualidade e reputação da carne brasileira.

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, apoiou a postura dos frigoríficos, afirmando que a declaração do Carrefour na França foi desrespeitosa. Ele ressaltou que a carne brasileira é de altíssima qualidade e reconhecida mundialmente, não aceitando ataques infundados.

Impacto nas lojas brasileiras

A interrupção no fornecimento já está sendo sentida pelos consumidores. Em nota oficial divulgada nesta segunda-feira (25), o Carrefour Brasil reconheceu que a situação está afetando suas lojas e clientes. No entanto, a empresa informou que está em busca de alternativas para resolver o impasse, sem divulgar um prazo para a normalização do abastecimento.

Na unidade de Taboão da Serra, já há preocupação entre os clientes para encontrar cortes de carne, principalmente com o fim do ano chegando.

O que esperar?

Caso o impasse entre frigoríficos e Carrefour persista, especialistas alertam que os consumidores podem enfrentar aumento nos preços e falta de alguns cortes de carne. Como alternativa, os moradores de Taboão da Serra podem recorrer a açougues e supermercados independentes para garantir a compra do produto.

A crise também trouxe à tona debates sobre a relação comercial entre o Mercosul e a União Europeia. No entanto, no mercado francês, a medida parece ter impacto limitado, já que quase toda a carne comercializada na França é de produção local.

Posicionamento oficial

O Carrefour Brasil reafirmou sua confiança no setor agropecuário brasileiro e destacou a importância de sua parceria com os fornecedores nacionais. A empresa afirmou que continua comprometida com a qualidade dos produtos e com os seus clientes, e que está buscando soluções rápidas para garantir o abastecimento de carne em suas lojas.