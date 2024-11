Etec de Taboão da Serra representa SP na Semana Nacional de Educação Profissional

Por Samara Matos, na redação

O projeto Solar Eco Filter, desenvolvido por alunos da Etec de Taboão da Serra, está entre os destaques da quarta edição da Semana Nacional de Educação Profissional e Tecnológica (SNEPT), realizada pelo Ministério da Educação (MEC) em Brasília. O evento, que acontece até quinta-feira (28) no Estádio Mané Garrincha, reúne 400 projetos de todo o país com foco em inovação, inclusão e sustentabilidade.

A iniciativa da Etec de Taboão da Serra propõe um filtro de água sustentável que funciona com energia solar, voltado para fornecer água potável a comunidades carentes de saneamento básico. O projeto, desenvolvido pelos alunos Sophia Tomazo, Leonardo Afonso e Vitor Silva, já havia sido premiado na 15ª Feira Tecnológica do Centro Paula Souza (Feteps) com o Prêmio CRT-SP.

O evento promovido pelo MEC busca incentivar a criatividade, o compartilhamento de ideias e valorizar o trabalho dos estudantes e professores da educação profissional. Além do projeto da Etec de Taboão, outros três trabalhos de unidades do Centro Paula Souza também foram selecionados, representando São Paulo com soluções inovadoras e tecnológicas.