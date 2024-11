Previsão do Tempo: Semana será marcada por temperaturas acima dos 30ºC e chuva na sexta (29)

Direto da Redação

Após um início de semana com clima ameno, Taboão da Serra terá a volta do calor intenso a partir desta terça-feira (26). A máxima prevista para o dia é de 31°C, e o aquecimento deve se intensificar ao longo da semana, chegando a 32°C na quarta-feira (27).

Mesmo com o aumento das temperaturas, o clima ainda terá muitas nuvens, especialmente nas manhãs e tardes. Na sexta-feira (29), o calor de 32°C deve vir acompanhado de pancadas de chuva e trovoadas isoladas, marcando a transição para um final de semana instável.

As mínimas também seguem em elevação, indo de 14°C na segunda-feira (25) para 23°C na quinta-feira (28). Apesar disso, a umidade do ar nas tardes deve ficar entre 30% e 40%, exigindo atenção com a hidratação.

Com a volta do calor, é hora de se proteger do sol e planejar atividades para enfrentar os dias quentes. Acompanhe as mudanças no tempo e prepare-se para o impacto das altas temperaturas.