Junho Vermelho: Câmara de Taboão da Serra realiza campanha de doação de sangue na segunda-feira, dia 17

Da CMTS

A Câmara Municipal de Taboão da Serra convida os taboanenses a participarem na próxima segunda-feira, dia 17, da campanha de doação de sangue, em parceria com o instituto Amor Se Doa e o Hemocentro São Lucas. Para realizar a doação, basta fazer a reserva no link abaixo. A iniciativa faz parte do Junho Vermelho, projeto criado pelo presidente Dr. André da Sorriso.

“Doar sangue é muito mais que um ato de amor ao próximo. As pessoas que doam ajudam a salvar vidas, fazendo com que os hemocentros tenham seus estoques de sangue abastecidos. Por isso, fico feliz pelo sucesso de cada edição do nosso Junho Vermelho”, diz o presidente Dr. André.





A doação de sangue pode ser realizada das 9h às 15h. Para doar, porém, é preciso estar em boas condições de saúde, ter peso superior a 50 kg, ter entre 16 e 69 anos, ter dormido bem, não ter feito tatuagem nos últimos 12 meses, entre outras exigências, que você pode ver aqui. Não é preciso estar em jejum.

SERVIÇO:

Campanha de Doação de Sangue

Dia 17 de junho / Hora: das 9h às 15h

Local: Câmara Municipal de Taboão da Serra (Estrada São Francisco, 2013 – Jardim Helena)

Inscrição: https://www.sympla.com.br/evento/doacao-de-sangue-na-camara-municipal-de-taboao-da-serra-dia-17-06/2484918