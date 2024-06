LDO 2025: Câmara Municipal Serra realiza audiência pública para discussão do orçamento nesta quarta (12)

Da Assessoria de Imprensa

A Câmara Municipal de Taboão da Serra realiza nesta quarta-feira, dia 12, a partir das 18h, audiência pública para discutir a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025, que tem como objetivo apontar as prioridades da Prefeitura para o próximo ano. A LDO orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual, que deve ser votada em dezembro deste ano.

A audiência foi convocada pelo presidente da Comissão permanente de Finanças e Orçamento, vereador Marcos Paulo e contará com a participação dos vereadores, além da Secretaria de Finanças e Planejamento da Prefeitura de Taboão da Serra. Durante os trabalhos serão discutidos os investimentos e gastos com todas as secretarias para o próximo ano.

A audiência é aberta ao público, imprensa e terá a participação do corpo técnico da prefeitura, seguindo a “Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000)”. Quem não puder comparecer pessoalmente, pode acompanhar ao vivo através do canal oficial do Poder Legislativo no YouTube: https://www.youtube.com/@camaramunicipaltaboaodaser7373





A pauta da audiência é para apreciação do Projeto de Lei nº. 029/2024 (Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO), que dispõe sobre: “As diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2024 e dá outras providências”.

Segundo o vereador Marcos Paulo, a LDO tem como a principal finalidade orientar e definir as metas para elaboração do Orçamento Municipal do próximo ano. “É um dos projetos mais importantes porque vai definir os investimentos e prioridades de nossa cidade em 2025”, afirmou.

A Comissão de Finanças e Orçamento é formada pelos vereadores Marcos Paulo (presidente), Celso Rodrigo Gallo (vice-presidente) e Joice Silva (membro).

SERVIÇO:

Audiência Pública de Finanças e Orçamento

Pauta: Discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2025

Data: 12 de junho (quarta-feira) / Horário: 18h

Endereço: Estrada de São Francisco, nº. 2013, Jardim Helena

Canal no Youtube: https://www.youtube.com/@camaramunicipaltaboaodaser7373