Linha 5-Lilás tem maiores intervalos após falhas na via nesta quinta-feira (24)

Direto da redação

A Linha 5-Lilás opera com maiores intervalos na manhã desta quinta-feira (24) devido a falhas em equipamentos de via. Segundo a ViaMobilidade, os trens circulam com velocidade reduzida a 10 km/h no trecho entre as estações Santa Cruz e Chácara Klabin, o que aumenta o tempo de viagem.

Na estação Capão Redondo, outra falha faz com que embarque e desembarque sejam realizados pela mesma plataforma. Equipes de manutenção trabalham nos dois locais. Passageiros podem acompanhar as atualizações na página oficial da Linha 5-Lilás.