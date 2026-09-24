Câmara aprova projeto do vereador Dr. Ronaldo Onishi que propõe educação financeira para jovens e adultos em Taboão da Serra

A Câmara Municipal de Taboão da Serra aprovou, nesta terça-feira (22), o Projeto de Lei nº 100/2026, de autoria do vereador Dr. Ronaldo Onishi, que autoriza o Governo Municipal a instituir o Projeto Municipal de Educação Financeira para Jovens e Adultos e prevê a inclusão do assunto na grade municipal de ensino.

A proposta tem como objetivo ampliar o acesso da população a conhecimentos relacionados ao planejamento financeiro, organização do orçamento, consumo consciente, uso responsável do crédito, investimentos seguros e ainda a prevenção ao endividamento.

Entre os assuntos previstos estão orçamento pessoal e familiar, planejamento financeiro, juros, financiamentos, cartões de crédito, formação de reserva financeira, noções básicas de investimentos, direitos do consumidor, prevenção de golpes e fraudes e planejamento de longo prazo.

O projeto também estabelece que as ações poderão ser realizadas por meio de palestras, aulas de matemática, cursos, oficinas, workshops e campanhas educativas, além de permitir parcerias com instituições públicas e privadas, instituições de ensino, organizações da sociedade civil e profissionais especializados.

Educação financeira na prática

A proposta aprovada pela Câmara acompanha uma iniciativa que o próprio vereador Dr. Ronaldo Onishi já vem desenvolvendo por meio de palestras desde o ano de 2025 em escolas, empresas, reuniões e muito mais.

No dia 21 de setembro, Onishi ministrou uma palestra sobre educação financeira durante a SIPAT da Sercom, levando aos colaboradores orientações sobre organização e conscientização financeira. A atividade foi avaliada positivamente pelos participantes.

Sérgio, um dos coordenadores da SIPAT, destacou que o conteúdo apresentado contribuiu inclusive para uma mudança de hábitos pessoais.

“Com a apresentação do nosso amigo Onishi, que falou sobre planejamento financeiro, fez com que realmente eu mudasse um pouco a minha cultura. Como eu já vinha fazendo, mas vou me aprimorar mais”, relatou.

A enfermeira Sueli também destacou a importância da iniciativa. Para ela, o encontro proporcionou novos conhecimentos e ajudou a ampliar a compreensão dos participantes sobre o tema, principalmente para quem trabalha com comissões.

“Essa palestra para a gente é um ensinamento, acaba abrindo a nossa cabeça. Foi uma experiência muito boa”, afirmou Sueli, que também agradeceu ao vereador pela realização da apresentação.

Prevenção ao endividamento

Na justificativa do projeto, o vereador destaca que a educação financeira pode contribuir para que as pessoas tenham mais informações para administrar seus recursos, planejar o futuro e tomar decisões relacionadas ao dinheiro.

Com a aprovação do PL nº 100/2026 nesta terça-feira (22), a iniciativa passa a integrar as discussões do município sobre educação financeira e poderá ser regulamentada pelo Governo Municipal, conforme previsto no texto aprovado.