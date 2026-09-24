Taboão Magnus tem atleta e fisioterapeuta campeãs sul-americanas com a Seleção Brasileira

A atleta Tainá Norberto, conhecida como Tainazinha, e a fisioterapeuta Giovana Hernandes, ambas do Taboão Magnus, conquistaram com a Seleção Brasileira o título do Sul-Americano Sub-20 de Futsal Feminino. O Brasil venceu a Venezuela por 3 a 1 na final disputada no domingo (20), em Barquisimeto, na Venezuela.

O título teve participação de Taboão da Serra dentro e fora de quadra. Aos 18 anos, Tainazinha integrou o elenco brasileiro após ganhar espaço na equipe principal do Taboão Magnus. Giovana fez parte da comissão técnica como fisioterapeuta da Seleção.

Na decisão, Débora abriu o placar para o Brasil. A Venezuela empatou, mas Sabrina marcou o segundo gol brasileiro. Já nos segundos finais, Amazonas fez o terceiro e confirmou a vitória. Com o resultado, o Brasil conquistou o quarto título da competição.

Em declaração divulgada pelo clube, Tainazinha afirmou que a conquista tornou ainda mais especial a experiência de vestir a camisa da Seleção. Giovana destacou o trabalho da comissão técnica ao longo do torneio. Para o Taboão Magnus, o título marca a presença de duas profissionais do futsal da cidade em uma campanha vitoriosa da equipe brasileira.