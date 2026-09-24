Marcha para Jesus acontece em Itapecerica da Serra neste sábado (26) com shows de Julliany Souza, Renascer Praise e André e Felipe

Direto da redação

Itapecerica da Serra recebe neste sábado (26) a 17ª edição da Marcha para Jesus. A concentração será realizada a partir das 13h, no Bolsão, em frente à Prefeitura.

A programação contará com apresentações de Julliany Souza, André e Felipe, Renascer Praise, Marcelo Gonçalves, Camila Reis, Bianca Freitas, Roose Carvalho e Murilo Amorim. O evento também terá a participação do grupo Praise Cia de Dança.

A Marcha para Jesus reunirá moradores e representantes de diferentes igrejas em uma manifestação pública de fé, louvor e celebração cristã. A edição deste ano também terá o apoio da equipe responsável pela Marcha para Jesus de São Paulo.

O evento é organizado pela Associação de Pastores e Obreiros de Itapecerica da Serra (APOIS), presidida pelo pastor Wilson França, com apoio da Prefeitura.

A preparação para a marcha começou em julho, durante um encontro realizado na Igreja Metodista, no Centro. A reunião reuniu lideranças evangélicas de diferentes denominações para discutir a organização da programação.

Realizada tradicionalmente no município, a Marcha para Jesus integra o calendário oficial de Itapecerica da Serra desde 2010, conforme estabelece a Lei Municipal nº 2.119.

Serviço

17ª Marcha para Jesus de Itapecerica da Serra

Data: sábado, 26 de setembro

Horário: a partir das 13h

Concentração: Bolsão, em frente à Prefeitura de Itapecerica da Serra

Realização: Associação de Pastores e Obreiros de Itapecerica da Serra

Apoio: Prefeitura de Itapecerica da Serra