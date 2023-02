Luana Moura do Taboão Magnus é convocada para seleção e vai disputar amistosos na Espanha

Por Guilherme Oliveira sob supervisão de Vera Sampaio

A ala Luana Moura, a Robozona, da equipe Taboão Magnus, foi mais uma vez convocada para defender a amarelinha nos amistosos da Seleção Brasileira Feminina de Futsal em partidas contra a Espanha, que acontecem em Palma e Mallorca, nos dias 10 e 11/03. Convocada pelo técnico Wilson Sabóia, a atleta se juntará ao grupo no dia 07/03 e será liberada em 12/03.

Luana tem números impressionantes em 2022, ano em que foi campeã da Libertadores, Copa do Brasil, do Campeonato Metropolitano e do Estadual pela equipe taboanense.

Em 2021, a Robozona foi eleita uma das 10 melhores atletas do mundo, segundo a Futsal Planet Awards, site italiano especializado em Futsal.

A camisa 12 do Taboão Magnus também foi artilheira da Libertadores com nove gols, do Estadual com 15 gols, da Copa do Brasil com 11 gols e da Liga Feminina de Futsal (LFF) com 18 gols. Números que atraíram a atenção do técnico Wilson Sabóia para os jogos contra a seleção europeia.

“Estou muito feliz em representar meu país novamente, meu clube e a cidade de Nonoai no Rio Grande do Sul, é o sonho de toda jogadora chegar a Seleção Brasileira, toda vez é como se fosse a primeira. Agradeço primeiramente a Deus e a todas as pessoas que me apoiam na minha carreira”, afirmou e agradeceu Luana Moura.

A treinadora da equipe feminina de Futsal do Taboão Magnus, Cris Souza, falou sobre a convocação. “Quero parabenizar a Luana, ela é uma mulher incrível que se dedica muito nos treinos e jogos. Além das conquistas que tivemos em 2022, ela também foi artilheira de quase tudo que disputou, convocação mais que merecida”, afirmou.

“A equipe do Taboão Magnus é uma seleção referência para o Brasil e o mundo. Quero parabenizar a Luana Moura que irá representar nosso município e nosso país nesses dois jogos, ela, junto com o time, fizeram uma temporada incrível em 2022”, afirmou e parabenizou o prefeito Aprígio.