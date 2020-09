Luísa Martins, moradora de Taboão da Serra, passa para semifinal do The Voice Kids

Por Samara Matos, na redação

A cantora Luísa Martins, moradora de Taboão da Serra, venceu a batalha das quartas de final do time Brown no The Voice Kids neste domingo (27) e avançou para a semifinal do reality. Ela enfrentou Sophia Marie, Karen Silva e Loren Medeiros.

Elas realizaram apresentação de forma online. Luisa Martins cantou “Who’s Lovin’ You”, de The Jackson 5 e foi escolhida pelo técnico Brown para a próxima fase.

Luísa recebeu elogios do técnico. “Impressionante, ela tem muito controle cantando. Com essa capacidade que ela tem de se apropriar da música de uma forma que encanta”. disse

E anunciou a vencedora: “ De Taboão da Serra, 11 anos, Luísa Martins!”.

“Estou muito feliz e não sei muito o que falar. Queria agradecer ao Carlinhos Brown que me deu oportunidade de continuar no programa. Obrigada também ao pessoal de Taboão da Serra ”, comemorou Luísa.



Veja a apresentação de Luísa Martins no The Voice Kids deste domingo, 27