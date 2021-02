Manifestantes queimam pneus na Rodovia Régis Bittencourt e pedem a volta do auxílio emergencial

Direto da redação

Integrantes de movimentos sociais atearam fogo em pneus na manhã desta sexta-feira (19) e interditaram a Rodovia Régis Bittencourt, na altura do km 274, em Taboão da Serra, sentido São Paulo. Eles pedem a volta do Auxílio Emergencial, concedido pelo Governo Federal, e que terminou no mês de dezembro.

O auxílio emergencial, no valor de R$ 600, foi pago a milhões de brasileiros vulneráveis em decorrência da pandemia em 2020. A Frente Povo Sem Medo interditou outras rodovias no Estado de São Paulo como a Imigrantes, que liga a capital ao litoral paulista.