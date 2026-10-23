Marq Logistics chega a Taboão da Serra com previsão de gerar 2.500 empregos

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra, por meio da Secretaria de Habitação (SMH), entregou o Certificado de Conclusão Parcial (Habite-se) para a Marq Logistics. Anteriormente conhecida como GLP Brasil, a líder global chega ao município com um condomínio logístico de alto padrão (AAA), para atender operações de armazenamento de setores variados, incluindo e-commerce)

Localizado no Parque Laguna (apenas 12 km da Marginal Pinheiros), o Marq Logistics SP Taboão conta com mais de 120 mil m² de área construída já aprovados. O parque logístico está integrado à malha urbana da Grande São Paulo, e se beneficia de um acesso facilitado e livre de pedágios a uma ampla rede de comércios e prestadores de serviços, o que agiliza a entrega de produtos.

A reunião de entrega do documento, realizada na quinta-feira, 21 de outubro, contou com a presença do prefeito Engenheiro Daniel, dos representantes da Marq Logistics, Cleber Saccoman e Rômulo Otoni, respectivamente, Diretor de Engenharia e Diretor de Operações, do secretário de Habitação, Dr. Márcio Ferreira, do secretário da Infância e da Juventude, Átila Oliveira da Silva, além do diretor da Secretaria de Indústria e Comércio, Dr. Pablo Queiroz

O prefeito Engenheiro Daniel reforça que a chegada do empreendimento marca um novo tempo para a economia da cidade. “A expectativa é que sejam abertas 2.500 vagas de empregos, diretas e indiretas, quando todos os galpões estiverem em operação. Isto irá impactar de forma muito positiva na economia de Taboão da Serra e região, tanto pela geração de oportunidades de trabalho e renda quanto pelo aumento da arrecadação municipal”, afirma.

O novo empreendimento expande o portfólio de ativos last-mile da Marq Logistics no mercado brasileiro, todos situados próximos aos principais centros urbanos, e aumenta ainda mais sua competitividade logística.

“O Marq Logistics SP Taboão se destaca como uma solução last-mile moderna e eficiente para clientes que buscam operações flexíveis próximas ao centro econômico de São Paulo”, afirma Mauro Dias, Head da Ares Real Estate no Brasil. “Com seu conceito modular, este projeto consegue se adaptar às necessidades de empresas de diversos setores, oferecendo opções que vão de espaços menores a grandes centros de distribuição, todos desenvolvidos com os altos padrões de qualidade da Marq Logistics”, complementa.

Dr. Márcio Ferreira explica que o trabalho da Prefeitura é voltado a fortalecer a economia. “Investimentos como esse demonstram o potencial de Taboão da Serra para atrair grandes empresas, impulsionar a atividade econômica e gerar novas oportunidades. A Secretaria de Habitação tem trabalhado para viabilizar a chegada desses empreendimentos e contribuir para o desenvolvimento do município”, ressalta o secretário de Habitação.