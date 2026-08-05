Matheus Ceará apresenta novo show de stand-up no Cemur nesta sexta-feira (7)

Direto da redação

O humorista Matheus Ceará se apresenta em Taboão da Serra nesta sexta-feira, 7 de agosto, às 21h, no Cemur, com o espetáculo de stand-up “Desculpa Eu Ter Vindo”.

No novo show, Matheus celebra 28 anos de carreira em uma apresentação que mistura piadas inéditas, histórias marcantes de sua trajetória e os sucessos que conquistaram o público ao longo dos anos. O espetáculo também conta com o quadro “Vocês Pedem, Eu Conto”, em que a plateia participa sugerindo temas para as piadas.

Conhecido por sua atuação na televisão e pelos conteúdos de humor nas redes sociais, o comediante promete aproximadamente 70 minutos de diversão para o público. A classificação indicativa é de 16 anos.

Os ingressos estão à venda a partir de R$ 40,50, além da taxa de serviço, podendo ser parcelados em até seis vezes no cartão de crédito ou pagos via Pix. Os valores podem sofrer alterações conforme a disponibilidade dos lotes.

A produção também disponibiliza ingressos de meia-entrada para estudantes, pessoas com 60 anos ou mais, professores da rede pública, aposentados e pessoas com deficiência, mediante apresentação da documentação exigida por lei.

Serviço

Espetáculo: Desculpa Eu Ter Vindo – Matheus Ceará

Data: Sexta-feira, 7 de agosto

Horário: 21h

Local: Cemur – Praça Nicola Vivilechio, Jardim Bom Tempo, Taboão da Serra

Classificação: 16 anos

Duração: 70 minutos

Acessibilidade: Local com acesso para pessoas com deficiência (PCD).

Ingressos: https://bileto.sympla.com.br/event/108594