Homem é preso e três adolescentes são investigados por suspeita de estuprar adolescente de 17 anos em Taboão da Serra e divulgar conteúdo no TikTok

Direto da redação

A Polícia Civil investiga um caso de estupro contra uma adolescente de 17 anos ocorrido em Taboão da Serra. Segundo informações divulgadas pelo g1, um homem de 19 anos foi preso na última sexta-feira (31), enquanto três adolescentes também são investigados por suspeita de participação no crime. O caso aconteceu no início de junho e é investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Taboão da Serra.

Segundo as informações, a adolescente ingeria bebidas alcoólicas com os suspeitos em uma praça e, posteriormente, acompanhou o grupo até a residência de um deles. Conforme o relatório policial citado pelo g1, no local a vítima manifestou expressamente que não consentia com qualquer ato sexual, mas, mesmo assim, teria sido violentada pelos investigados.

A investigação aponta que os suspeitos gravaram os abusos com um telefone celular e divulgaram parte do conteúdo na plataforma TikTok. Depois do crime, a vítima também teria sido ameaçada para que não procurasse a polícia. Entre as intimidações, os investigados mencionavam uma possível gravidez decorrente da violência sexual.

O único suspeito maior de idade foi preso durante o cumprimento de mandado de prisão, ocasião em que seu celular também foi apreendido para perícia. Após a identificação dos envolvidos, a adolescente reconheceu todos os suspeitos de forma espontânea.

Em nota enviada ao g1, o TikTok informou que removeu os conteúdos que violavam as diretrizes da plataforma assim que foram identificados. A empresa afirmou ainda que possui “tolerância zero para promoção ou disseminação de abuso sexual e físico” e que continua investindo em medidas para reforçar a segurança dos usuários.