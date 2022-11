MC Donald’s do Pirajuçara é inaugurado e terá serviço de delivery

Por Allan dos Reis, na região do Pirajuçara

O MC Donald´s inaugurou mais uma loja em Taboão da Serra nesta segunda-feira, dia 31 de outubro. Ela fica na região da Pirajuçara, na Estrada Kizaemon Takeuti, 2213, pertinho do Poupatempo.

O primeiro BIG MAC, lanche mais vendido no mundo, foi entregue ao prefeito Aprígio, que reforça as ações do seu governo para atrair mais empresas.

“Essa nova administração de Taboão da Serra é moderna, que deseja trazer o bem para nossa população. Toda nossa administração está voltada para trazer mais empresas [para nossa cidade]. Trazer o que as pessoas desejam, que é emprego”, afirma Aprígio.

O franqueado da rede afirma estar convicto no potencial do restaurante.

“Nós fazemos sempre uma avaliação do potencial da região e o Pirajuçara foi avaliado como promissor. Acreditamos no potencial e na população, que merece um MC Donald´s. Estamos felizes”, afirma Odair Eliseu, franqueado de várias lojas na região.

MAIS EMPREGOS

A nova loja gerou mais de 50 empregos diretos, sem contar os postos de trabalho indireto. A maioria dos funcionários da loja são de Taboão da Serra e região e foram contratados com a ação efetiva da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

“Foi fundamental a parceria da Prefeitura. O que temos de valores é captar para contratação as pessoas da região. São os primeiros empregos desses jovens. Fizemos a seletiva com mais de 150 candidatos e tivemos apoio do prefeito [Aprígio] e do secretário [Wanderley] Bressan. Vamos trazer o progresso e a geração de renda”, afirma Júlio Guidi, diretor de operações da franquia.

Quem também acompanhou a inauguração foi o presidente da Câmara, Carlinhos do Leme. “Estávamos falando com o franqueado, da satisfação que temos, de ter investimento deste porte no vale do pirajuçara. Vai aquecer muito o comércio da região”, diz.

MC DONALD’S KIZAEMON

O MC Donald’s Kiz, de Kizaemon Takeuti, funciona todos os dias das 11 horas à meia-noite. O drive-thru no mesmo horário. Em breve deve ter o serviço de delivery.

VEJA FOTOS DO FOTÓGRAFO RICARDO VAZ