MDB confirma Dr. Eduardo Nóbrega como candidato a prefeito; Professor Moreira será o vice

Direto da Redação

O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) realizou convenção em frente ao Parque das Hortênsias no fim da tarde de sábado (12) e confirmou o vereador Dr. Eduardo Nóbrega como candidato a prefeito de Taboão da Serra. O vice será o vereador Professor Moreira, do PDT, que abriu mão da sua candidatura a prefeito.

A coligação tem ainda o PV, do ex-vereador Carlos Andrade, do PSB, do ex-prefeito Evilásio Farias, do Avante, Cidadania, Democratas, e, recebeu na última hora do Partido Liberal (PL), que tem o deputado federal Valdevan Noventa como grande articulador.

Em seu discurso, Nóbrega fez uma série de críticas ao prefeito Fernando Fernandes (PSDB), especialmente na área da saúde. “Olhando esse quadro da cidade, nós começamos o nosso projeto para Taboão da Serra. Mas ser candidato para quê, se for para manter tudo que está aí, vote no candidato do governo”, ironizou.