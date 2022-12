Mensagem Especial da Cooperativa Habitacional Vida Nova

A Cooperativa Habitacional Vida Nova 🇧🇷 tem uma mensagem especial para você, Cooperado e Cooperada, também para os colaboradores, familiares e amigos de toda Taboão da Serra e Embu das Artes.

2022 foi marcado por grandes desafios. Vencemos! 🙏🏻

E no clima de fim de ano, desejamos que a solidariedade e a compreensão sejam inspiração para as ações do dia a dia. Continuaremos na luta por uma sociedade mais justa e fraterna, onde as pessoas consigam realizar seus sonhos e serem mais felizes.

Feliz Natal e Próspero Ano Novo! 🧑🏻‍🎄

Cooperativa Habitacional Vida Nova. 🫱🏻‍🫲🏽Famílias trabalhando para Famílias!