Eleitos, deputados Analice, Eduardo e Najara são diplomados pela Justiça Eleitoral

Por Allan dos Reis, na redação

A Justiça Eleitoral diplomou na manhã desta segunda-feira (19) os candidatos eleitos no Estado em cerimônia na Sala São Paulo. Foram diplomados 94 deputados e deputadas estaduais, 70 deputados federais, o senador Marcos Pontes – com seus dois suplentes – além do governador Tarcísio de Freitas e o vice Felício Ramuth.

Entre eles, os deputados estaduais eleitos com forte ligação com nossa região: Analice Fernandes (PSDB), Eduardo Nóbrega (Podemos) e Najara Costa (Psol), que faz parte da bancada Movimento Pretas, junto com outras seis mulheres, incluindo a Mônica Seixas.

A posse dos estaduais eleitos acontece no dia 15 de março de 2023. São quatro anos de mandato.

Analice Fernandes

Eleita com 90.135 votos, Analice Fernandes vai cumprir o seu sexto mandato como deputada estadual pelo Estado de São Paulo. Apesar de votação expressiva, Analice viu sua votação cair drasticamente na cidade de Taboão da Serra, seu berço eleitoral.

“A diplomação feita pela Justiça Eleitoral nos traz a certeza que teremos um novo mandato pela frente. Eu estou muito animada e agradecida por ter sido eleita para o meu sexto mandato. É um grande reconhecimento por parte dos eleitores e uma responsabilidade maior ainda”, diz Analice.

Eduardo Nóbrega

Ex-vereador por dois mandatos, Eduardo Nóbrega foi eleito deputado estadual com 53.607 votos. Ele foi uma das apostas política do prefeito Aprígio e vai cumprir seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa.

“Fui diplomado como Deputado Estadual pela Justiça Eleitoral em cerimônia nesta segunda-feira. Esse momento é emblemático pois é o reconhecimento oficial da nossa vitória nas urnas. Agradeço cada um e cada uma que depositou em mim seu voto de confiança para trabalhar pela nossa região e pelo estado de São Paulo”, celebra Nóbrega.

Najara Costa

A socióloga Najara Costa, uma das integrantes do mandato coletivo do Movimento das Pretas, foi eleita deputada com 106.781 votos.

“Nossa diplomação como Codeputadas estaduais ocorreu hoje, junto com os deputados federais, senador e governador. Há muito o que ser feito na política e estamos aqui para confrontar, fazer diferente. Que possamos abrir caminhos honrando a luta daqueles e daquelas que vieram antes! Que nossa indignação seja base para a transformação. Muito obrigada a todos que acreditam. Asè”, postou Najara.