Prefeitura de Taboão da Serra orienta munícipes a efetuar pagamentos de tributos somente em bancos credenciados

Direto da redação

A Secretaria da Fazenda (SEFAZ) de Taboão da Serra faz um alerta sobre o pagamento de tributos: bancos não credenciados podem comprometer o repasse ao município e colocar os pagantes em inadimplência.

De acordo com o secretário responsável pela SEFAZ, Antonio Rodrigues, existem cinco bancos credenciados para realizar o pagamento de impostos municipais: Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú e Santander.

Demais instituições financeiras podem não fazer o repasse para as contas públicas. Por isso, é importante que os pagamentos sejam realizados por meio de alguns desses bancos.

“Nós solicitamos que qualquer dívida que tenha com a Prefeitura Municipal, seja taxa, tributo ou preço público, seja pago exclusivamente em um dos cinco bancos credenciados. Mas se o pagamento for feito via PIX, pode ser feito a partir de qualquer banco que o contribuinte tenha sua conta”, afirma o secretário.

Caso tenha sido pago um valor que não foi creditado nas contas do município, o pagador deve entrar em contato com o banco em que é correntista para resolver a situação.

O prefeito Aprígio diz que “trabalhamos da forma mais transparente e sempre colocamos os direitos dos munícipes em primeiro lugar. A informação sobre os bancos aptos para realizar pagamentos municipais é importante para evitar que a população fique endividada”.