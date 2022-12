Prefeitura de Taboão realiza reforma da Quadra Poliesportiva do Jardim São Judas

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra, através da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos, iniciou a reforma e a revitalização da Quadra Poliesportiva do Jardim São Judas, na Avenida Cid Nelson Jordano. O local está recebendo diversas intervenções, como a troca do piso, melhorias para acessibilidade, reforma dos vestiários e muito mais. Além da quadra reformada, os munícipes contarão com ainda mais infraestrutura no novo Parque Linear do Ponte Alta que está sendo construído na região pelo Governo Municipal.

Na quarta-feira, 14/12, o prefeito Aprígio esteve na Quadra do São Judas acompanhado pelo vereador Sandro Ayres e dos secretários municipais Ricardo Rezende (Obras), Valdemar Aprígio (Manutenção) e Arnoldo Landiva (Comunicação). À ocasião, o grupo vistoriou tanto a obra de revitalização da quadra, quanto do novo Parque Linear do Ponte Alta.

“Além da reforma da quadra, aqui também teremos o segundo trecho do Parque Linear do Ponte Alta, que contará com obras de drenagem para diminuir as enchentes. Esta região está sendo reconstruída de verdade, com obras definitivas e ainda mais infraestrutura para os moradores”, afirmou o prefeito Aprígio.

De acordo com o secretário Ricardo Rezende a reconstrução não para. “Neste trecho também serão construídas ciclovia, área multiuso, nova praça e o sistema de iluminação será revitalizado, proporcionando mais possibilidade de lazer e segurança para a população”, declarou.

Para a construção do novo Parque Linear do Ponte Alta, o Governo Municipal está utilizando recursos provenientes de emenda parlamentar de mais de R$3 milhões destinada pelo prefeito Aprígio enquanto era Deputado Estadual. Já para a reforma da Quadra Poliesportiva do Jardim São Judas estão sendo empregados valores de emenda impositiva do vereador Sandro Ayres.

“É uma alegria muito grande saber que o prefeito Aprígio está empenhando uma emenda impositiva que destiquei para revitalizar toda a quadra. A Prefeitura realizou o estudo técnico e irá revitalizar os vestiários, fazer melhorias de acessibilidade para pessoas com deficiência e a troca do piso. Agradeço ao prefeito Aprígio por estar reconstruindo a nossa cidade e aqui vamos entregar uma quadra melhor para população”, destacou o vereador Sandro Ayres.