Ministério da Saúde lança aplicativo para incentivar doação de sangue

Direto da redação

O Ministério da Saúde lançou, nesta segunda (27), o aplicativo Hemovida, plataforma que incentiva a doação de sangue no Brasil. Por meio do app, integrado ao ConecteSUS, o portal de serviços digitais do Sistema Único de Saúde (SUS), é possível baixar a carteirinha que permite a doação e localizar as unidades de saúde mais próximas. A plataforma é gratuita e pode ser baixada em lojas de aplicativos de celular.

O objetivo do ministério com o lançamento do Hemovida é incentivar as pessoas a realizarem doações voluntárias de sangue, com objetivo de aumentar o volume do banco de doadores em todo o país. O aplicativo é dividido em alguns campos, criados para faciltar a experiência do usuário:

Carteira do doador

Carteirinha virtual na qual constam informações como tipo sanguíneo e data da última doação.

Minhas doações

Histórico das doações realizadas, canceladas e agendadas. Opção de fazer autodeclaração de doação de sangue para manter um registro do compromisso com a causa.

Serviços hemoterápicos

Disposição dos locais para doar sangue, além de informações sobre os serviços disponíveis em cada unidade de saúde.

Convidar amigos

Serviço para incentivar outras pessoas a se tornarem doadoras, por meio do compartilhamento das doações pessoais nas redes sociais.

Regras para doar sangue

Detalhamento sobre o que é necessário para se tornar um doador, bem como os cuidados necessários no dia da doação.