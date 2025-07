Ministério da Saúde promete implante hormonal nas UBS’s no 2º semestre de 2025

Por Geovanna Matos, na redação

O Sistema Único de Saúde (SUS) começará a oferecer, a partir do segundo semestre de 2025, o implante subdérmico – contraceptivo conhecido como Implanon. O anúncio foi feito pelo Ministério da Saúde na última quinta-feira (3). Considerado um dos métodos contraceptivos mais modernos e eficazes da atualidade, o implante estará disponível gratuitamente nas unidades básicas de saúde de todo o país.

O Implanon é uma haste fina e flexível, inserida sob a pele do braço da mulher, que libera de forma contínua o hormônio sintético etonogestrel (semelhante à progesterona), impedindo a ovulação e, consequentemente, prevenindo a gravidez. O método tem duração de três anos e é considerado altamente confiável.

A implantação do novo método no SUS será feita de forma gradual. Segundo o Ministério da Saúde, 500 mil mulheres serão atendidas inicialmente, enquanto profissionais da rede pública passam por capacitação para garantir a inserção correta e segura do dispositivo.

Atualmente, o SUS oferece gratuitamente outros métodos contraceptivos, como preservativos masculino e feminino, Dispositivo Intrauterino (DIU) de cobre, anticoncepcionais orais combinados e de progestagênio, injetáveis mensais e trimestrais, além da laqueadura tubária e da vasectomia.

Atualmente o Implanon está disponível apenas na rede privada, com valores que podem chegar a R$ 4 mil.