Morador de Taboão da Serra é o primeiro ciclista multado em São Paulo após início da fiscalização

Por Samara Matos, na redação

Um entregador de aplicativo de 27 anos, morador de Taboão da Serra, foi o primeiro ciclista multado na capital paulista desde o início da fiscalização de bicicletas e patinetes. A autuação ocorreu no dia 13 de outubro, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, na zona oeste de São Paulo. O trabalhador contesta a infração e afirma que a penalidade de R$ 130,16 equivale a aproximadamente um dia de trabalho.

O entregador trabalha com entregas de bicicleta desde janeiro de 2025. Ele foi abordado por agentes de trânsito por volta do meio-dia, enquanto circulava pela região da Faria Lima.

Em entrevista ao g1, o trabalhador negou ter cometido as infrações apontadas e afirmou que estava circulando corretamente. Ele também esclareceu que utilizava uma bicicleta convencional, e não elétrica.

Segundo o entregador, a multa terá impacto no orçamento familiar. Ele mora com a mãe, em Taboão da Serra, e utiliza parte da renda das entregas para ajudar nas despesas da casa.

“É um valor de R$ 130,16, às vezes pode ser até um dia de trabalho nosso”, afirmou. O trabalhador explicou que o dinheiro poderia ser utilizado para pagar contas de água, energia elétrica ou comprar alimentos.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), por outro lado, informou que o ciclista foi autuado por trafegar na contramão da ciclovia, avançar o sinal vermelho e desrespeitar a sinalização. Segundo o órgão, as infrações colocaram em risco a segurança do próprio entregador e dos demais usuários da via.

A abordagem contou com o apoio de dois agentes da Guarda Civil Metropolitana (GCM). A fiscalização com aplicação de multas começou em 13 de outubro, após 45 dias de ações educativas para orientar ciclistas e usuários de patinetes.

De acordo com a CET, até quinta-feira (22), foram realizadas 777 abordagens em diferentes regiões de São Paulo. Desse total, apenas uma resultou em multa, aplicada ao morador de Taboão da Serra.

A companhia informou que as ações educativas e de fiscalização continuarão em pontos movimentados da capital, incluindo a Avenida Faria Lima e a Rua da Consolação.

Com informações do g1 e da CET.