Linhas 4-Amarela, 5-Lilás, 8-Diamante e 9-Esmeralda terão transporte gratuito no 2º turno das eleições

Direto da redação

As linhas 4-Amarela, 5-Lilás, 8-Diamante e 9-Esmeralda terão transporte gratuito neste domingo, 25 de outubro, durante o segundo turno das eleições presidenciais. A gratuidade será válida das 6h às 20h e beneficiará passageiros da capital paulista e da Região Metropolitana de São Paulo, incluindo moradores de Taboão da Serra e cidades próximas.

A medida foi anunciada pela Motiva, responsável pela operação das quatro linhas, com o objetivo de facilitar o deslocamento dos eleitores até os locais de votação. Durante o período, os passageiros poderão utilizar os trens sem cobrança de tarifa.

A Linha 4-Amarela, que atende estações como Vila Sônia, Butantã e Pinheiros, é uma das principais opções de transporte para moradores de Taboão da Serra. Já a Linha 5-Lilás liga Capão Redondo à Chácara Klabin, atendendo passageiros da zona sul da capital e municípios vizinhos.

As linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda também terão passe livre. A Linha 8 conecta Júlio Prestes a Amador Bueno, enquanto a Linha 9 liga Varginha a Osasco.

Além da gratuidade, as concessionárias anunciaram reforço nas equipes de atendimento e segurança. Na Linha 4-Amarela, o número de agentes será ampliado em 75% no domingo. Na Linha 5-Lilás, o aumento será de 50%, enquanto as linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda terão reforço de 30%.

As estações também contarão com apoio da equipe tática e da Polícia Militar. Nas linhas 8 e 9, haverá monitoramento com drones em regiões atendidas pelo sistema ferroviário.

Segundo a concessionária, os trens circularão com intervalos regulares ao longo do dia, enquanto os agentes atuarão nas plataformas e composições para orientar os passageiros e acompanhar a movimentação.

No primeiro turno, realizado em 4 de outubro, as quatro linhas registraram grande circulação de passageiros. A Linha 4-Amarela contabilizou mais de 446 mil embarques e desembarques, enquanto a Linha 5-Lilás registrou mais de 214 mil entradas. Juntas, as linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda transportaram aproximadamente 266 mil passageiros.

O transporte gratuito nas quatro linhas será oferecido exclusivamente no período das 6h às 20h deste domingo (25), conforme anunciado pela concessionária.