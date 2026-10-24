Taboão da Serra prorroga inscrições para editais da PNAB e Cultura Viva até 9 de novembro

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra prorrogou até o dia 9 de novembro as inscrições para o 2º Ciclo da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) e do programa Cultura Viva. A mudança ocorreu após instabilidades no portal federal CultBR, que dificultaram o cadastro de projetos culturais.

Com a alteração, artistas, produtores culturais e demais interessados deverão realizar as inscrições exclusivamente pela plataforma municipal Porta de Entrada, disponível em portadeentrada.smti.sp.gov.br.

Segundo a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas (SECEI), a prorrogação busca garantir que os participantes tenham tempo suficiente para apresentar seus projetos sem serem prejudicados pelos problemas técnicos.

As inscrições para o Edital de Fomento nº 08/2026 da PNAB foram liberadas na terça-feira (20). Os demais editais, ligados ao programa Cultura Viva, têm disponibilização prevista ao longo da semana.

Entre as oportunidades estão o Termo de Compromisso Cultural (TCC), a premiação de Pontos e Pontões de Cultura e a concessão de bolsas para mestres e mestras da cultura popular e tradicional.

Para participar, os interessados devem acessar a plataforma Porta de Entrada. Quem ainda não possui cadastro precisa selecionar a opção “Cadastre seu perfil artístico” e preencher as informações solicitadas. Já os usuários cadastrados podem entrar com login e senha para consultar os editais e realizar a inscrição.

Os documentos também estão disponíveis no site da Prefeitura de Taboão da Serra, na seção “Cidadão”, em “2º Ciclo PNAB/Cultura Viva”. No entanto, o envio dos projetos deve ser feito exclusivamente pela plataforma Porta de Entrada.

Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato com a Secretaria da Cultura pelo e-mail pnab.cultura@ts.sp.gov.br.