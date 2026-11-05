Moradores de Taboão da Serra enfrentam falta de água nesta quinta-feira (5)

Direto da redação

Moradores de Taboão da Serra enfrentam problemas no abastecimento de água nesta quinta-feira, 5 de novembro. A falta de água é registrada no Jardim Record e no Parque Pinheiros, após uma semana marcada por serviços de manutenção realizados pela Sabesp em diferentes regiões do município.

Na terça-feira (3), a companhia realizou uma manutenção programada no sistema de abastecimento, que poderia provocar interrupções no fornecimento e baixa pressão em diversos bairros. A previsão inicial era de que a distribuição de água fosse normalizada gradualmente até quarta-feira (4).

Apesar da previsão, moradores ainda enfrentam dificuldades no abastecimento nesta quinta-feira (5). Uma informação divulgada na região aponta que a Sabesp prevê a normalização gradual do fornecimento ao longo do dia em pontos afetados.

Além do Jardim Record e do Parque Pinheiros, a manutenção realizada nesta semana poderia afetar localidades como Cidade Intercap, Jardim São Judas Tadeu, Jardim Maria Helena, Jardim das Margaridas, Jardim Saint Moritz, Jardim Monte Alegre, Parque Marabá, Vila Indiana, Jardim Panorama e Jardim Salete, entre outras regiões da cidade.

Até o momento, não há confirmação de que os problemas registrados nesta quinta-feira estejam diretamente relacionados à manutenção de terça-feira. Também não foi divulgada uma atualização oficial sobre a situação do abastecimento em todos os bairros afetados.

Durante a interrupção do fornecimento, a recomendação é que os moradores economizem água, evitem desperdícios e priorizem atividades essenciais. Imóveis que possuem caixas-d’água podem sentir menos os impactos, dependendo do volume armazenado.

Moradores que continuam sem água podem registrar uma ocorrência e solicitar informações sobre a previsão de normalização diretamente à Sabesp, pelo telefone 0800 055 0195 ou pelo WhatsApp (11) 3388-8000.