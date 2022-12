Morre Pelé, o Rei do Futebol, aos 82 anos

Direto da redação

O ex-jogador Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, morreu nesta quinta-feira 29, aos 82 anos. Ele estava internado em São Paulo desde 29 de novembro para tratar um câncer de cólon e uma infecção respiratória.

O câncer que acometeu o Rei do Futebol abrange múltiplos tumores que se iniciam na parte do intestino grosso chamada cólon e no reto. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, trata-se do terceiro tipo de câncer mais comum no Brasil.

Um boletim médico divulgado na última quarta 21 pelo Hospital Albert Einstein apontava que o estado de saúde do “atleta do século” piorou e que o tratamento teve de evoluir para cuidados relacionados a disfunções renal e cardíaca.

“Internado desde 29 de novembro para uma reavaliação da terapia quimioterápica para tumor de cólon e tratamento de uma infecção respiratória, Edson Arantes do Nascimento apresenta progressão da doença oncológica e requer maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca”, diziam no documento os médicos Fábio Nasri, Rene Gansl e Miguel Cendoroglo Neto.”

Desde a sua internação, Pelé recebeu diversas mensagens e votos de melhoras durante a Copa do Mundo do Catar, como do francês Kylian Mbappé e do capitão da Inglaterra, Harry Kane.

En Doha, a imagem do ídolo brasileiro decorou vários edifícios, com uma mensagem desejando a ele uma rápida recuperação. Segundo sua família, Pelé acompanhou os jogos do Brasil, eliminado nas quartas de final, pela televisão em seu quarto no hospital.

Pelé, o único jogador tricampeão mundial – 1958, 1962 e 1970 – marcou 1.283 gols na carreira.

Edson Arantes do Nascimento nasceu em 23 de outubro de 1940 em Três Corações, Minas Gerais. Ele jogou a maior parte de sua carreira pelo Santos Futebol Clube, time de seu coração e do qual é o maior ídolo. Pela equipe da Vila Belmiro, foram 1.091 gol em 1.116 jogos. Ele também anotou 64 gols pelo New York Cosmos, dos Estados Unidos, e 92 pela seleção brasileira.