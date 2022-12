Somos 283.419 taboanenses, diz prévia do Censo 2022

Por Allan dos Reis, direto da redação

O IBGE divulgou nesta quarta-feira (29) a prévia do Censo 2022. Até o Natal deste ano, Taboão da Serra tem 283.419 habitantes. Em relação a prévia de 2021, o município perdeu mais de 14 mil pessoas.

Apesar da queda, o título de “Formigueiro das Américas” continua sendo de Taboão da Serra com 13.901 habitantes por km². Diadema tem 13.170 habitantes por km² e São João do Meriti tem 11.182 habitantes por km².

Esses dados prévios com o número de habitantes de todos os municípios brasileiro são exigências do Tribunal de Contas da União (TCU) que calcula a distribuição do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

POPULAÇÃO DO CONISUD

Os oito municípios que formam o consórcio Conisud tem 1.182.458 habitantes em 2022. Apenas Cotia, que agora tem a maior população da região, viu o número de moradores aumentar.

Veja com detalhes a população destas cidades nos últimos dois anos.