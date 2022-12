Sem acordo, vereadores não votam e Taboão da Serra fica sem orçamento para 2023

Por Allan dos Reis, na redação

Mesmo com sessão extraordinária realizada na tarde desta quinta-feira (29), a Câmara Municipal não votou o orçamento da Prefeitura de 2023 e Taboão da Serra vai iniciar mais um ano sem orçamento definido.

O grupo de vereadores, que elegeu a nova mesa diretora, exige que o prefeito Aprígio anule as demissões de servidores comissionados indicados por esses parlamentares. Sem acordo, eles seguram a votação.

Assim como no primeiro ano de mandato, Aprígio terá que recorrer a 1/12 avôs do orçamento deste ano para tocar as ações da Prefeitura até que a votação aconteça.

Sem votar, os vereadores também não podem entrar em recesso. A próxima sessão acontece na terça, dia 2 de janeiro de 2023.