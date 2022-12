Prefeito Aprígio realiza balanço das ações de 2022

Da PMTS

Governo Municipal apresenta prestação de contas dos programas e serviços promovidos em Taboão da Serra

O Governo Aprígio está próximo de iniciar o terceiro ano de mandato em Taboão da Serra. Apesar dos inúmeros desafios, a Prefeitura trabalha para dar continuidade aos programas, serviços e ações que trouxeram benefícios à população, além de fomentar o desenvolvimento econômico e social para o bem-estar dos munícipes.

O trabalho realizado ao longo do ano será apresentado à população no informativo impresso “Prestação de Contas 2022”, produzido pelo Governo Municipal, através da Secretaria de Comunicação.

“Reconstruir e reestruturar Taboão da Serra continua sendo o que norteia nossa administração. Desde o início da gestão, promovemos inúmeras ações que tornaram nossa cidade atrativa para empresários, comerciantes e novos moradores. Todas as ações são realizadas pensando em uma cidade cada vez melhor para os taboanenses de hoje e das futuras gerações. A concretização e o reflexo do trabalho que desenvolvemos nesses dois anos foi reconhecida com a 13ª posição de Taboão da Serra no ranking “Melhores Cidades para Fazer Negócios, no estudo elaborado pela Urban Systems para a Revista Exame”, afirmou o prefeito Aprígio.

Na área da Saúde, além de combater a Covid-19 com vacinação e outras medidas, o Governo Municipal realizou concurso para contratação de mais médicos, entregou o novo Centro de Referência da Saúde da Mulher no Jardim Santo Onofre, o novo Pronto Socorro Infantil no Jardim Trianon, a Casa do Adolescente, o Núcleo de Cuidados para Pessoas Trans e Travestis e reformou unidades, como a UBS Silvio Sampaio.

A gestão também implantou o programa Remédio em Casa que atende pacientes que utilizam medicamentos de Saúde Mental, o Odontomóvel que oferece avaliação odontológica nas escolas e encaminha os alunos para tratamento, além de promover campanhas de conscientização.

Com relação à causa animal, o Centro de Controle de Zoonoses implantou a microchipagem que já beneficiou mais de 1.280 cães e gatos.

+ EMPREGO E RENDA

Na área de geração de emprego e renda, os investimentos realizados pelo Governo Municipal atraíram grandes empreendimentos, como os hipermercados Atacadão, Assaí, Kaçula, Porto Seguro, um novo restaurante do McDonald’s no Pirajuçara e um Burger King no centro. Outros ainda estão por vir, como a logística GLP. A expectativa é que cinco mil empregos serão criados com a chegada dos empreendimentos.

A Casa do Empreendedor, que reúne o Banco do Povo Paulista e o Sebrae Aqui, realizou mais de 13 mil atendimentos em 2022. O Emprega Taboão promoveu inúmeros processos seletivos e auxiliou milhares de taboanenses que buscavam por colocação profissional. Já a Fábrica de Talentos realizou a entrega de mais de dois mil certificados para alunos das escolas profissionalizantes.

“A geração de renda, de empregos, apoio aos novos empreendedores continuará em 2023 sendo umas prioridades do nosso governo. Taboão da Serra é a Cidade das Oportunidades, que abraça a todos e oportuniza a mudança para melhor da vida das pessoas”, disse o prefeito Aprígio.

+CIDADANIA

Na área de cidadania, a Prefeitura no Pirajuçara descentralizou os atendimentos prestados pelo Governo Municipal, e a ação social Impulsiona Taboão beneficiou mais de 11 mil moradores, com atendimentos em diversas áreas.

Foram lançados os programas Renda Taboão para auxílio às famílias em situação de vulnerabilidade; o Integra Taboão que complementa os atendimentos para quem precisa de recuperação e fisioterapia; além das campanhas Natal Solidário, Aquece Taboão e Mercado Solidário.

O Procon de Taboão da Serra foi municipalizado, o que ampliou as possibilidades de atuação e permitiu realizar mais de 1.500 atendimentos.

Já por meio das Coordenadorias, a população foi orientada sobre direitos das mulheres, igualdade racial e diversidade sexual.

+CULTURA, ESPORTE E LAZER

Na área de cultura e lazer, o projeto Rua Viva transformou em área de lazer a rua da feira de domingo do Pirajuçara, no trecho sentido bairro entre o Campo do Mituzi e a Rua da Prata, com shows, feira gastronômica, atividades esportivas e culturais que acontecem todos os sábados, a partir das 14h.

O Parque da Família Olívio Nóbrega ganhou o primeiro Espaço Pet da cidade, e os campos do Leme e do Scândia foram revitalizados com novo gramado sintético.

No Marabá, a população já está desfrutando no Parque do Povo, que conta com pistas de skate, quadra de basquete 3×3 e areninha.

A Escola Municipal de Artes atendeu mais de 1.500 alunos em cursos e oficinas de dança, desenho e teatro.

+MANUTENÇÃO E OBRAS

O novo Parque Linear do Ponte Alta, na Avenida Cid Nelson Jordano, já está em construção. Na obra está sendo utilizados recursos de emenda parlamentar enviada pelo prefeito Aprígio enquanto era Deputado Estadual. O local será dividido em dois trechos e contará com área multiuso, bicicletário, bosque com passeio, ciclovia e muito mais.

Através do programa Led no Meu Bairro, 762 pontos de iluminação da cidade foram revitalizados com a troca de lâmpadas.

O Governo Municipal realizou o recapeamento de vias, reforma de praças, vielas e escadões.

+ MOBILIDADE URBANA

Os 20 novos ônibus que foram entregues pelo Governo Municipal e a Operação Vai-Vem, que interliga Taboão da Serra a Linha 4-Amarela do Metrô, agilizaram a vida taboanenses e de moradores da região. A gestão também iniciou estudos para viabilizar o Tarifa Zero. Já o novo terminal de ônibus no Largo do Taboão e a faixa de ônibus implantada na Estrada Kizaemon Takeuti, facilitaram os deslocamentos de quem utiliza transporte público.

+HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE

Taboão da Serra recebeu o prêmio Casos de Sucesso & Inovação e Tecnologia do Instituto Trata Brasil pela redução de perdas de águas. O município também aderiu ao pacto proposto pela Organização das Nações Unidas (ONU) por meio da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.

Através dos programas Saberes Ambientais, Plantar e Cuidar, e Refloresta Taboão, os munícipes foram orientados sobre ações de meio ambiente, além do incentivo a plantação de mudas de árvores.

O Governo Municipal entregou 273 títulos de propriedade, através do programa de regularização fundiária. E mais de 500 munícipes solicitaram adesão ao Minha Casa Legal, programa de anistia para regularização de imóveis.

+ EDUCAÇÃO

Todos os alunos de Taboão da Serra ganharam novos kits de uniforme, materiais escolares e de prevenção à covid-19, além do kit com livros “Ler é viajar sem sair do lugar”.

As escolas de educação infantil receberam laboratórios móveis com iPads e todas as salas de aula dispõem de livros, através do projeto Caixas Literárias.

Além do incentivo à leitura, o Governo Municipal também investiu na aquisição de novos playgrounds para as escolas.

+ SEGURANÇA

A frota de viaturas da Guarda Civil Municipal (GCM) foi ampliada com a compra de motos e carros. Os guardas contam com novas armas e equipamentos, e até drone para uso em operações especiais.

O Jardim Pazini ganhou uma nova base fixa da GCM e está em construção a base do Pirajuçara.

Já as mulheres vítimas de violência dispõe do aplicativo SOS, que notifica a Central de Operações e Inteligência (COI) da GCM caso haja descumprimento da medida protetiva.

+ DEFESA CIVIL

Para ampliar os trabalhos da Defesa Civil, o Governo Municipal investiu na compra de veículos e equipamentos, como botes, motoserras, tanque para combate a incêndios, tenda, lanternas, entre outros. A equipe realizou mais de 320 vistorias e a poda de mais de 1.200 árvores.

+FUNCIONALISMO

Na área de funcionalismo, houve reajuste de 10,16% para os servidores de carreira e para bolsistas do Programa de Apoio ao Profissional (PAP), além de reajuste no valor do abono para algumas categorias. Os professores passaram a receber o maior piso salarial da região, ganharam tablets para uso dentro e fora da sala de aula, e ainda foi lançado o programa que concede mais de 2 mil bolsas em cursos de pós-graduação gratuitos para os educadores.

“Cuidar das pessoas e dar dignidade à população continuará sendo o que nos move. Agradeço aos munícipes por confiar em nosso trabalho, aos servidores, aos secretários e também aos vereadores que apoiam o nosso projeto de reconstrução da nossa amada Taboão da Serra”, concluiu o prefeito Aprígio.