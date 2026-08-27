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Motociclista é preso com mais de 2,3 kg de drogas no Rodoanel em Embu das Artes

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Direto da redação 

Um motociclista foi preso na segunda-feira (24) após ser flagrado transportando mais de 2,3 kg de drogas no Rodoanel Mário Covas, na região de Embu das Artes.

De acordo com a Polícia Militar, o homem desobedeceu à ordem de parada e tentou fugir da abordagem. Durante a tentativa de escapar, o motociclista realizou manobras perigosas e acabou caindo.

Após a abordagem, os policiais localizaram 505 gramas de crack e 1,87 kg de maconha, totalizando mais de 2,3 kg de entorpecentes apreendidos.

O suspeito foi detido e encaminhado para o Distrito Policial de Embu das Artes, onde a ocorrência foi registrada. Ele permaneceu à disposição da Justiça pelos crimes de tráfico de drogas e resistência.

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