Nesta segunda-feira (20), uma mulher estava aprendendo a dirigir sozinha dentro do campo, no Jardim Record, em Taboão da Serra, quando perdeu o controle do veículo e atingiu uma criança que brincando no local. O estado da criança não foi divulgado.

Segundo a página policial 24 horas Taboão, o local é usado pelas crianças do bairro para jogar bola e se divertir, mas muitas pessoas aproveitam o espaço para praticar aulas de direção por conta própria.