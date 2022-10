Na próxima terça (18), Senac Taboão vai abrir inscrição para curso livre de barbeiro

Direto da redação

O Senac Taboão da Serra vai abrir inscrições para 16 vagas abertas para o curso livre de Barbeiro. O link para inscrição será disponibilizado na terça (18). As aulas começam em 7 de novembro e acontecem de segunda e quarta, das 18h30 às 22h30.

O curso de 172 horas é inteiramente gratuito e contempla aulas dinâmicas com práticas inovadoras sobre beleza masculina e barbearia. Entre as abordagens estão: modelação, estrutura e aparação dos fios de cabelo e barba, precificação dos serviços executados e como atuar de acordo com as normas de biossegurança. Os materiais vão ser disponibilizados pelo Senac.

“O curso ensina novas técnicas e metodologias que permitem o profissional executar o trabalho com mais precisão e maestria, proporcionando saúde à pele masculina e estilo”, afirma Alessandra Magda dos Santos Mercante, coordenadora de área de beleza do Senac Taboão da Serra.

Para concorrer à bolsa é necessário ser maior de 18 anos, ter concluído o ensino fundamental 2 e possuir renda familiar de até dois salários mínimos por pessoa. Assim que concluir o curso, o aluno receberá um certificado que tem reconhecimento nacional.

SERVIÇO:

Senac Taboão da Serra

Endereço: Rua Salvador Branco de Andrade, 182 – Jardim São Miguel