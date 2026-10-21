Na Redação Podcast: Prefeito Engenheiro Daniel faz balanço eleitoral, destaca avanços em Taboão e anuncia retomada das obras

Por Allan dos Reis, no Parque Assunção

O prefeito de Taboão da Serra, Engenheiro Daniel, apresentou um balanço dos quase dois anos de gestão durante entrevista ao “Na Redação Podcast” nesta segunda-feira (19). Em uma conversa de quase duas horas, ele falou sobre o resultado das eleições, retomada das obras, articulações para 2028 e – pela primeira vez – respondeu às críticas feitas pelo deputado federal eleito Ney Santos.

Balanço eleitoral

Daniel avaliou que a eleição foi marcada pela força das redes sociais e pela concentração de votos em candidatos com grande presença digital. Destacou a eleição de Analice Fernandes e Ely Santos e lamentou que Eduardo Nóbrega não tenha sido reeleito, apesar do crescimento de sua votação.

O prefeito defendeu o apoio a diferentes candidatos como estratégia para ampliar as parcerias e a captação de recursos. Segundo ele, a expectativa é aumentar o volume de emendas destinadas a Taboão da Serra em 2027.

Resposta a Ney Santos

Ao comentar as críticas de Ney Santos sobre o apoio recebido na campanha, Daniel defendeu o empenho de seu grupo político e afirmou ter cumprido o compromisso com o deputado eleito e com Ely Santos.

O prefeito negou rompimento e disse que eventuais divergências não devem prejudicar a cidade. “Eles não vão estar mandando emenda para o Daniel. Eles têm que mandar emenda para a cidade, porque a cidade confiou neles e votou neles”, afirmou.

Sobre Erica Franquini, Daniel elogiou o trabalho da vice-prefeita e afirmou que os dois integram o mesmo grupo. Entretanto, questionou o silêncio dela durante as críticas de Ney aos aliados que participaram da campanha.

Retomada das obras e novas UBSs

Daniel anunciou a previsão de retomada das obras da UBS Laguna em novembro. Segundo ele, o processo dependeu da resolução de pendências judiciais e de uma nova licitação.

Também destacou as unidades em construção no Sítio das Madres e no João Cândido, além da futura UBS Maria Rosa. Para esta última, informou que Eduardo Nóbrega viabilizou R$ 5 milhões, permitindo substituir o investimento inicialmente previsto com recursos próprios.

O prefeito apontou o centro de atendimento ao autismo como um dos principais projetos da gestão e anunciou a previsão de inauguração do novo canil municipal em novembro.

Arena Multiuso e recapeamento

A implantação da Arena Multiuso também esteve entre os anúncios. Daniel afirmou que o município dispõe de R$ 11 milhões para o equipamento, que deverá reunir atividades esportivas, culturais e de lazer.

Para o recapeamento, o prefeito informou que trabalha na contratação de um financiamento de R$ 45 milhões, com expectativa de disponibilização dos recursos no início de 2027. Citou ainda investimentos nos parques das Hortênsias e da Família.

Venda da Prefeitura e hospital municipal

Daniel confirmou a intenção de vender o prédio da Prefeitura e estimou uma arrecadação de aproximadamente R$ 150 milhões. Segundo ele, o valor permitiria quitar a dívida do imóvel e aplicar o saldo em infraestrutura.

A administração poderia retornar inicialmente ao antigo Paço Municipal. Paralelamente, o governo estuda um novo espaço para a sede administrativa e um hospital municipal, cuja implantação é discutida por meio de uma parceria público-privada.

Finanças municipais

O prefeito reconheceu dificuldades financeiras e atrasos em pagamentos, incluindo repasses a organizações de saúde. Atribuiu parte dos problemas à demora na liberação de recursos estaduais e federais.

Segundo Daniel, a arrecadação própria é consumida pelas despesas de funcionamento, o que torna a busca por emendas e transferências necessária para viabilizar investimentos.

Cestas básicas e concursos

Daniel explicou que a substituição do vale-alimentação de R$ 315 por cestas básicas ocorreu após dificuldades na contratação e na gestão do benefício. Disse que pretende avaliar a aceitação até o início de 2027 e admitiu rever a medida.

O prefeito também anunciou a previsão de novos concursos públicos no próximo ano, incluindo a Guarda Civil Municipal. Segundo ele, a gestão priorizou até agora a convocação de aprovados em concursos anteriores.

Reeleição e mudanças na equipe

Daniel confirmou que trabalha pela reeleição em 2028 e busca ampliar as alianças. Afirmou que Fernando Fernandes reafirmou apoio à sua candidatura e disse que pretende conversar com Eduardo Nóbrega para aproximá-lo do governo.

Sobre o secretariado, antecipou possíveis remanejamentos, com a intenção de manter os atuais integrantes na administração.

Uniformes e serviços urbanos

Na educação, o prefeito atribuiu o atraso dos uniformes de inverno a problemas com o fornecedor. A previsão apresentada é entregar as peças junto com os uniformes de verão no início do ano letivo de 2027.

Daniel também defendeu melhorias na sinalização e fiscalização eletrônica dos semáforos da Avenida Taboão da Serra. Na limpeza urbana, prometeu reforçar o controle dos ecopontos e ampliar o atendimento do Cata-Bagulho.

A entrevista completa está disponível no canal TV Taboão em Foco, no YouTube.