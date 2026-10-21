Secretaria da Mulher realiza ação do Outubro Rosa em Taboão da Serra; campanha terá Dia D nas UBSs nesta sexta-feira (23)

Direto da redação

A Secretaria da Mulher de Taboão da Serra, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, realizou uma roda de conversa sobre a prevenção e o diagnóstico precoce dos cânceres de mama e de colo do útero. O encontro aconteceu na terça-feira (13), na sede da pasta, no Jardim Santa Cecília, e reuniu mulheres atendidas pelo serviço e servidoras municipais.

A atividade fez parte das ações do Outubro Rosa e contou com a participação de enfermeiras da Unidade Básica de Saúde (UBS) Dra. Tania Regina dos Santos Andrade. Durante o encontro, as profissionais orientaram as participantes sobre a importância de conhecer o próprio corpo, identificar possíveis alterações e procurar atendimento nas unidades de saúde.

Segundo a secretária municipal da Mulher, Andrea Franquini, a iniciativa buscou ampliar o acesso à informação e incentivar o autocuidado. “Queremos que as mulheres possam ter conhecimento do próprio corpo, percebam sinais e mudanças. A mulher que se ama é a mulher que se cuida”, destacou.

As enfermeiras Leandra Felix e Karina Martins também reforçaram a necessidade de manter o acompanhamento de saúde durante todo o ano, e não apenas no mês de outubro. As profissionais orientaram as participantes sobre a importância das consultas, dos exames preventivos e da busca por atendimento diante de sintomas ou alterações.

Além da roda de conversa, a Prefeitura realiza durante outubro a campanha Linha de Cuidado Rosa, nas 14 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município. A programação é voltada à prevenção e ao diagnóstico precoce dos cânceres de mama e de colo do útero.

A iniciativa contempla mulheres e homens trans com mama, especialmente pessoas acima de 40 anos que ainda não realizaram mamografia de rastreamento. Também busca atender quem já iniciou a vida sexual e nunca realizou o exame de Papanicolau ou está há muito tempo sem fazê-lo, com atenção especial à faixa etária de 25 a 64 anos.

Nesta sexta-feira (23), das 8h às 16h, será realizado o Dia D da campanha Linha de Cuidado Rosa, com atendimento nas unidades de saúde. Para participar, é necessário apresentar o cartão da UBS, documento oficial com foto e CPF.

A Secretaria da Mulher também oferece serviços permanentes de acolhimento, escuta humanizada, atendimento psicossocial, orientação jurídica e ações de fortalecimento feminino.

O atendimento da pasta acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Rua Henrique de Moraes Camargo, 162, no Jardim Santa Cecília. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4787-3923.

A programação completa da campanha Outubro Rosa está disponível no site da Prefeitura de Taboão da Serra.