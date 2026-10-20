Praça Nicola Vivilechio recebe Aulão Outubro Rosa nesta quarta-feira (21) em Taboão da Serra

Direto da redação

A Praça Nicola Vivilechio, no Jardim Bontempo, em Taboão da Serra, recebe nesta quarta-feira (21), a partir das 8h, o Aulão Outubro Rosa. A atividade gratuita é promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (SEMEL), e faz parte das ações de conscientização sobre o câncer de mama realizadas durante o mês de outubro.

A programação contará com aulas de alongamento, pilates, aeróbica, ritmos e dança, conduzidas por professores da rede municipal de esportes. A proposta é incentivar a prática de atividades físicas, promover o bem-estar e reforçar a importância dos cuidados com a saúde da mulher.

Realizado pelo segundo ano consecutivo, o evento busca reunir mulheres de diferentes idades em uma manhã de exercícios e integração.

Segundo o secretário municipal de Esportes e Lazer, Luiz Lune, a iniciativa é uma oportunidade de estimular hábitos saudáveis e ampliar a conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama.

“Por meio do esporte e da atividade física, queremos promover saúde, bem-estar e incentivar as mulheres a cuidarem de si. Convidamos todas a participar do nosso Aulão Outubro Rosa”, destacou.

De acordo com a coordenadora das atividades da Melhor Idade, Samara Oliveira, os professores da SEMEL serão divididos em grupos no palco para conduzir as diferentes modalidades ao longo da manhã, com atividades adaptadas à proposta do evento.

A organização orienta que os participantes compareçam, preferencialmente, com camiseta rosa, em referência à campanha Outubro Rosa, e levem uma garrafa de água para manter a hidratação durante os exercícios.

O Aulão Outubro Rosa será realizado nesta quarta-feira (21), às 8h, na Praça Nicola Vivilechio, no Jardim Bontempo. A participação é gratuita.