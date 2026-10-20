Prefeitura de Taboão da Serra abre inscrições para curso gratuito de manutenção elétrica e ar-condicionado pelo Caminho da Capacitação

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra, em parceria com o Fundo Social de São Paulo, está com inscrições abertas para o curso gratuito de Manutenção Elétrica com Ar-condicionado, oferecido pelo programa Caminho da Capacitação. As aulas serão realizadas entre os dias 26 de outubro e 6 de novembro, na Escola de Construção Civil, no Parque Industrial das Oliveiras.

Os interessados já podem realizar a inscrição pelo site cursofussp.sp.gov.br. As vagas são limitadas e estarão disponíveis até o preenchimento das turmas.

A capacitação terá carga horária de 40 horas, com opções de aulas nos períodos da manhã, tarde e noite. O curso será realizado em carretas adaptadas, equipadas para atividades práticas e teóricas, com foco na qualificação profissional e na geração de renda.

O programa atende prioritariamente pessoas em situação de vulnerabilidade social, como desempregados, beneficiários de programas assistenciais e mulheres chefes de família. A idade mínima varia conforme a modalidade, sendo necessário consultar os requisitos específicos no momento da inscrição.

Ao final do curso, os participantes que concluírem a formação receberão certificado oficial, que poderá contribuir para a busca de emprego ou para a prestação de serviços autônomos.

O Caminho da Capacitação é uma iniciativa itinerante do Governo do Estado de São Paulo, desenvolvida para ampliar o acesso à qualificação profissional. O programa já percorreu mais de 300 municípios e capacitou mais de 22,9 mil pessoas em diferentes áreas.

As aulas acontecerão na Escola de Construção Civil, localizada na Rua Porfírio Herdeiro, 414, no Parque Industrial das Oliveiras.

Para se inscrever, clique aqui e acesse o formulário de inscrição.

Mais informações sobre o programa estão disponíveis em caminhodacapacitacao.sp.gov.br.