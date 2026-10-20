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Suspeito de furtar ferramentas de residência é preso pela GCM após perseguição em Taboão da Serra

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Direto da redação 

Um homem de 28 anos foi preso em flagrante pela Guarda Civil Municipal (GCM) após furtar ferramentas de uma residência no Jardim Virgínia, em Taboão da Serra. A ocorrência foi registrada na manhã de quinta-feira (15), por volta das 7h40, e terminou com a detenção do suspeito na Avenida Intercontinental, no Jardim Frei Galvão.

De acordo com a Polícia Civil, o proprietário da residência havia retornado para casa depois de levar a filha à escola. Enquanto tomava café com o filho, ouviu um barulho na área externa do imóvel. Ao olhar pela janela, percebeu a presença de um desconhecido no quintal.

Ao notar que havia sido visto, o suspeito pulou o muro da residência e fugiu por uma viela próxima, levando uma mochila com ferramentas. O morador saiu em perseguição ao homem e, ao chegar à Avenida Intercontinental, encontrou uma equipe da GCM que realizava patrulhamento pela região.

Os agentes também haviam sido alertados por uma mulher que apontou a direção da fuga e pediu ajuda. Um dos guardas desceu da viatura, iniciou uma perseguição a pé e conseguiu alcançar e deter o suspeito.

Durante a abordagem, foram encontradas na mochila três parafusadeiras, uma chave de boca, uma serra e dois estiletes, avaliados em aproximadamente R$ 500. O proprietário reconheceu os materiais como sendo de sua residência.

Segundo a investigação, o homem teria acessado o quintal pulando o muro, sem arrombar portas ou janelas. As ferramentas estavam armazenadas na área externa da casa.

O suspeito foi encaminhado ao 1º Distrito Policial de Taboão da Serra, onde a prisão em flagrante pelo crime de furto foi confirmada pela autoridade policial.

Os objetos foram recuperados e apresentados à Polícia Civil. Conforme as informações disponíveis até o registro da ocorrência, o homem permaneceu à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.

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