Suspeito de furtar ferramentas de residência é preso pela GCM após perseguição em Taboão da Serra

Direto da redação

Um homem de 28 anos foi preso em flagrante pela Guarda Civil Municipal (GCM) após furtar ferramentas de uma residência no Jardim Virgínia, em Taboão da Serra. A ocorrência foi registrada na manhã de quinta-feira (15), por volta das 7h40, e terminou com a detenção do suspeito na Avenida Intercontinental, no Jardim Frei Galvão.

De acordo com a Polícia Civil, o proprietário da residência havia retornado para casa depois de levar a filha à escola. Enquanto tomava café com o filho, ouviu um barulho na área externa do imóvel. Ao olhar pela janela, percebeu a presença de um desconhecido no quintal.

Ao notar que havia sido visto, o suspeito pulou o muro da residência e fugiu por uma viela próxima, levando uma mochila com ferramentas. O morador saiu em perseguição ao homem e, ao chegar à Avenida Intercontinental, encontrou uma equipe da GCM que realizava patrulhamento pela região.

Os agentes também haviam sido alertados por uma mulher que apontou a direção da fuga e pediu ajuda. Um dos guardas desceu da viatura, iniciou uma perseguição a pé e conseguiu alcançar e deter o suspeito.

Durante a abordagem, foram encontradas na mochila três parafusadeiras, uma chave de boca, uma serra e dois estiletes, avaliados em aproximadamente R$ 500. O proprietário reconheceu os materiais como sendo de sua residência.

Segundo a investigação, o homem teria acessado o quintal pulando o muro, sem arrombar portas ou janelas. As ferramentas estavam armazenadas na área externa da casa.

O suspeito foi encaminhado ao 1º Distrito Policial de Taboão da Serra, onde a prisão em flagrante pelo crime de furto foi confirmada pela autoridade policial.

Os objetos foram recuperados e apresentados à Polícia Civil. Conforme as informações disponíveis até o registro da ocorrência, o homem permaneceu à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.