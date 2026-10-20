Taboão da Serra abre inscrições para castração gratuita de mais de 300 cães e gatos no Parque São Joaquim

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra abriu as inscrições para mais um mutirão gratuito de castração e microchipagem de cães e gatos. A ação será realizada nesta sexta-feira (23) e sábado (24), no Parque São Joaquim, com previsão de atender mais de 300 animais. Os tutores interessados já podem realizar o cadastro pela internet ou presencialmente.

O mutirão faz parte do programa Castra Pet no Seu Bairro, promovido pelas secretarias municipais de Saúde e Meio Ambiente. Os procedimentos serão realizados em uma unidade móvel de castração, instalada na praça localizada atrás da Escola de Tempo Integral (ETI) Professora Ana Mafalda Barbosa de Carvalho, na Rua Ricardo Kinorick, no Parque São Joaquim.

Para realizar a inscrição pela internet, o tutor deve primeiro cadastrar o animal no Sistema do Cadastro Nacional de Animais Domésticos (SinPatinhas), do Governo Federal, pelo endereço sinpatinhas.mma.gov.br. O acesso exige uma conta Gov.br e permite emitir o Registro Geral do Animal (RGA).

Após essa etapa, é necessário acessar o site meioambiente.smti.sp.gov.br, selecionar a opção “Castração” e realizar o agendamento do procedimento.

Quem preferir também poderá fazer a inscrição presencialmente em dois pontos de atendimento: no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), localizado na Rua Victor Campisi, 250, no Parque Industrial das Oliveiras, ou na ETI Professora Ana Mafalda Barbosa de Carvalho, na Rua Gabriel de Paula, 485, no Parque São Joaquim.

Para o cadastro presencial, é necessário apresentar RG, comprovante de residência em Taboão da Serra e informar dados básicos do animal, como nome, espécie, idade e sexo.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Bruno Almeida, destacou a importância da participação dos moradores. “Se você ainda não inscreveu seu cão ou gato, acesse já o site ou compareça em um dos locais de atendimento. Aproveite essa oportunidade para cuidar de quem faz parte da sua família”, afirmou.

A Prefeitura também orienta que os tutores compareçam com os animais na data e no horário agendados, seguindo as recomendações de preparo e recuperação após a cirurgia. Os cuidados são importantes para garantir a segurança dos procedimentos e o bem-estar dos cães e gatos.

A castração contribui para o controle populacional de animais, ajuda a prevenir determinadas doenças e reduz o número de ninhadas indesejadas. Já a microchipagem permite a identificação dos pets, auxiliando na localização dos responsáveis em caso de perda.

O mutirão acontece nos dias 23 e 24 de outubro, na praça da Rua Ricardo Kinorick, entre os números 177 e 179, atrás da ETI Ana Mafalda, no Parque São Joaquim. O atendimento é gratuito e depende de inscrição e agendamento prévios.