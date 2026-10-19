Suspeito de furtar celular é detido pelo marido da vítima após rastreamento em Taboão da Serra

Direto da redação

Um homem de 21 anos foi preso em flagrante após furtar o celular de uma mulher na tarde de quarta-feira (14), no bairro Cidade Intercap, em Taboão da Serra. O suspeito foi localizado e detido pelo marido da vítima, com a ajuda de um vizinho, após o rastreamento do aparelho. A Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada e conduziu o homem à delegacia.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima havia desembarcado de um ônibus na Rua Yuki Tiba e caminhava em direção à residência, por volta das 17h30, quando foi surpreendida por um homem que se aproximou por trás e retirou o celular de suas mãos. No momento do furto, ela conversava com a filha pelo telefone.

Após pegar o aparelho, o suspeito fugiu a pé em direção a um escadão nas proximidades. A mulher conseguiu chegar em casa e utilizou o telefone do marido para entrar em contato com a filha, que acionou o sistema de rastreamento do celular.

A localização apontou que o aparelho estava próximo a uma igreja da região. Com a informação, o marido da vítima e um vizinho iniciaram as buscas e encontraram o suspeito nas proximidades da Escola Tales de Mileto, na Rua Iracema.

Ao perceber a aproximação dos moradores, o homem tentou fugir novamente, mas foi perseguido e alcançado pelo marido da vítima. Durante a abordagem, o celular foi recuperado.

A Guarda Civil Municipal foi acionada e compareceu ao local para atender à ocorrência. Os agentes encaminharam o suspeito ao 1º Distrito Policial de Taboão da Serra, onde a autoridade policial confirmou a prisão em flagrante pelo crime de furto de aparelho celular.

A vítima também apresentou uma gravação que mostra o momento em que o telefone foi levado. As imagens foram anexadas à investigação e contribuíram para a identificação do suspeito.

Na delegacia, o homem optou por permanecer em silêncio. O celular foi devolvido à proprietária, e o suspeito foi indiciado por furto, conforme previsto no artigo 155 do Código Penal.