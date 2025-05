Nova linha de ônibus liga Jardim Analândia, em Itapecerica da Serra, à Estação Capão Redondo

Direto da redação

Moradores do Jardim Analândia, em Itapecerica da Serra, já contam com uma nova linha de ônibus intermunicipal que conecta o bairro à Estação Capão Redondo, na Zona Sul de São Paulo. A linha 844 começou a operar no dia 25 de maio.

Com um trajeto de aproximadamente 13,5 quilômetros, o ônibus passa por vias importantes como Estrada Abdias da Silva, Estrada Comodoro, Estrada do M’Boi Mirim e Avenida Comendador Sant’Anna. O serviço funciona todos os dias, incluindo sábados e domingos, facilitando o deslocamento entre Itapecerica da Serra e a capital paulista.

A tarifa da linha é de R$ 5,20, padrão para as linhas que atendem a Estação Capão Redondo, e inclui integração com o metrô, oferecendo mais comodidade e economia para os usuários.

Nos dias úteis, os intervalos entre os ônibus variam entre 8 e 11 minutos nos horários de pico e cerca de 20 minutos no período entre picos. Aos sábados, a espera é de aproximadamente 20 minutos, e aos domingos, cerca de 30 minutos.