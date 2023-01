Novo delegado seccional de Taboão da Serra é recebido na Câmara Municipal

do site Jornal na Net

O novo delegado seccional de Taboão da Serra, Dr. Hélio Bressan, visitou a Câmara Municipal, na última sexta-feira (13). Ele foi recebido pelo presidente da Casa de Leis, Dr. André Egydio e os vereadores Nezito, Gallo, Marcos Paulo, Érica Franquini, Dr. Ronaldo Onishi e Carlinhos do Leme. Essa foi a primeira vez que um delegado Seccional recém-empossado visitou a Câmara.

O delegado salientou em várias ocasiões o respeito pelo Legislativo e a intenção de trabalhar em parceria com as instituições para atender bem a população e melhorar a segurança pública.

“O objetivo da nossa visita é a integração com o Poder Legislativo. Considero o Legislativo o Poder mais importante e democrático que existe no País. Seja para o presidente, o governador ou o prefeito, o Poder Legislativo tem extrema importância. Representa a pluralidade e a força da democracia”, observou o delegado.

O presidente da Câmara, Dr. André Egydio, agradeceu o respeito ao parlamento e aos vereadores e se colocou à disposição para contribuir com o trabalho na cidade.

Os vereadores presentes também se mostraram satisfeitos com a visita e a postura do novo delegado. O grupo levou o Seccional para conhecer as dependências da Câmara.

“Ficamos felizes com a visita e gratos pelo respeito que o Dr. Hélio Bressan demonstrou com o trabalho parlamentar. A valorização das instituições fortalece a democracia. Quero garantir que cada vez mais a Câmara seja respeitada como casa do povo e da pluralidade”, diz Egydio.

A troca de comando da seccional de Taboão da Serra faz parte das mudanças na cúpula da Polícia Civil em todo Estado de São Paulo, após a posse do governador Tarcísio de Freitas.

Bastante ativo nas redes sociais, com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, o novo delegado seccional disse estar bastante motivado para assumir o cargo. Ele se comprometeu a melhorar a atuação da Polícia Civil em toda a região.

A atribuição da Delegacia Seccional de Taboão da Serra é supervisionar as atividades de polícia judiciária, administrativa e preventiva especializada, executadas em Taboão, Embu das Artes, Itapecerica da Serra, Juquitiba, São Lourenço da Serra e Embu-Guaçu.