Mulher procurada pela justiça por tráfico de drogas é detida em Taboão da Serra

Direto da redação

Nesta quarta-feira (18), policiais militares do 36º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, prenderam uma mulher procurada pela Justiça pelo crime de Tráfico.

A equipe estava em patrulhamento, quando avistou 3 indivíduos do sexo masculino e uma do sexo feminino, que ao notarem a presença policial demostraram atitudes suspeitas, e foram abordados. Na busca pessoal aos abordados nada de ilícito, porém ao verificar os antecedentes criminais junto ao COPOM – Centro de Operações da Polícia Militar, a mulher possuía um mandado de prisão em seu desfavor pelo crime de tráfico de drogas, expedido pela 1° vara criminal do Fórum de Taboão.

Diante dos fatos a parte foi conduzida ao 2° Distrito Policial de Taboão da Serra, onde permaneceu à disposição da Justiça.