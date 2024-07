Novo oficializa Marcos Costa como candidato a prefeito de Taboão da Serra; Flores será o vice na Chapa

Direto da Redação / Foto: Reprodução TV Taboanense

O Partido Novo realizou convenção municipal na tarde deste sábado (27) e confirmou Marcos Costa como candidato a prefeito de Taboão da Serra nas eleições de outubro. O candidato a vice-prefeito será José Luiz Flores, também do Novo.

“Me sinto honrado em ser candidato a prefeito pelo partido Novo, o primeiro do partido na história de Taboão da Serra. Para que vocês saibam, nós passamos por um processo seletivo muito rigoroso. Não tem cacique dono de partido. […] Hoje damos a virada histórica da velha política de Taboão da Serra, que é o toma lá dá cá”, afirma Costa.

Ele prometeu apresentar o programa de governo em breve e adiantou que vai revolucionar as diretorias das escolas, com profissionais que já atuam nas unidades. A Arena Multiuso será transformada num centro esportivo e cultural, nos moldes do CEU, de São Paulo.

“Foi uma convenção fenomenal, onde podemos nos apresentar e vermos as pessoas que vieram nos prestigiar. […] Entendo que o desafio é grande, mas maior ainda é nossa vontade e nossa determinação”, diz Flores.

A chapa de candidatos a vereador pelo partido Novo será de apenas cinco pessoas. Pela legislação eleitoral, o limite por partido é de 14.